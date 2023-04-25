Giresun sahil yolunda otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Giresun sahil yolunda meydana gelen kazada otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Giresun sahil yolunda otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Giresun’un Keşap ilçesi sahil yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Aracın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİYORDU

Karabedir mevkiinde meydana gelen kazada, Espiye istikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan Mücahit P. idaresindeki otomobil Karadeniz Sahilyolu Karabedir mevkiinde yoldan karşıya geçmeye çalışan Engin Ejdar’a (64) çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Engin Ejdar metrelerce savruldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ejdar’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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