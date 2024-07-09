Giresun’da servis ve dolmuş ücretlerine zam geldi

Kaynak: İHA
Giresun’da servis ve dolmuş ücretlerine zam geldi

Giresun’da Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile dolmuş ve servis ücretlerine zam yapıldı. Dolmuş fiyatı 20 liraya yükselirken, servis ücretleri ise ilköğretim ve liseler için 1300 lira oldu.

Giresun Belediye Meclisi’nin bugün gerçekleşen oturumunda şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapılırken, 2024-2025 öğrenim dönemi için öğrenci servis ücretleri de belirlendi.

Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla alınan karara göre şehir içi dolmuşlarda daha önce 14 lira olan sivil ücret 20 liraya, 10 lira olan öğrenci ücreti ise 14 liraya yükseldi. Ayrıca şehir merkezine bağlı uzak mevkiler olan Samanlık Kıranı, Kayadibi, Behsat ve Camili Köyü dolmuş ücretleri 22 lira oldu.
Zamlı tariflerin gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Giresun Belediye Meclisi’nin bugünkü oturumunda şehir içi dolmuş ücretlerinin yanı sıra 2024-2025 öğrenim dönemi için öğrenci servis ücretleri de belirlendi. Buna göre şehir merkezi okullarında öğrenci taşıma ücreti ilköğretim ve liseler için bin 300 lira, Bulancak Anadolu Lisesi ve Keşap Anadolu Lisesi için bin 550 lira oldu. Ayrıca, ilköğretim kreş ve anaokuluna giden öğrenciler için yardımcı personellere, belirlenen ilköğretim tarifesine ek 100 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

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