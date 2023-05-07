Giresun'da soyunma odasında futbolcular birbirine girdi

1-1 biten Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından saha içinde çıkan olaylar soyunma odasına taşındı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından hem sahadaki futbolcular, hem yedek kulübeleri ve hem de teknik heyetler saha içerisinde tartışmaya başladı.

Güvenlik görevlileri olayları yatıştırmak için araya girdi ancak olaylar büyüdü.



Saha içerisindeki gerginlik soyunma odası koridorlarında devam etti.

Güvenlik görevlilerinin olayı sakinleştirmek için çabası yetmeyince mücadelede görevli Spor Büro'ya bağlı polisler olayları yatıştırmak için devreye girdi.