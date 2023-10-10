Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

Giresun’un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar istikametine seyir halinde bulunan Lütfü Çağlar idaresindeki 34 RG 2747 plakalı otomobil, Alucra orman işletme binası önünde park halinde bulunan tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

aw050055-02.jpg Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobilde sıkışan sürücü Lütfü Çağlar, Alucra Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle ağır yaralı olarak çıkarıldı.

aw050055-03.jpgSağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alucra Devlet Hastanesine kaldırılan 64 yaşındaki sürücü Lütfü Çağlar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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