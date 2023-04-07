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Giresun'da uyuşturucu operasyonu. 4 kişi tutuklandı

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:14
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Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun'da uyuşturucu operasyonu. 4 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Espiye'de 5, Tirebolu ve İstanbul'da ise birer kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 17,6 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 gram kokain ile ruhsatsız otomatik av tüfeği, fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Espiye Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı. (AA)

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