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Giresun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı 

Giresun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.   

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 20:52
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Giresun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı 

Giresun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı 
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Edinilen bilgilere göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma sonucunda İ.Ö. isimli şüpheli şahıstan 50,4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınan İ.Ö. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 
                                 

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