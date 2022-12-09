Giresun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı 

Edinilen bilgilere göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma sonucunda İ.Ö. isimli şüpheli şahıstan 50,4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınan İ.Ö. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

