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Emrullah Ediz: Kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur

Giresunspor basın sözcüsü Emrullah Ediz kulübün internet sitesine konuştu. Ediz "Kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur" dedi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:37
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Giresunspor basın sözcüsünden flaş açıklamalar

Emrullah Ediz: Kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, yıllar sonra mücadele ettikleri ligde kalıcı olacaklarını söyledi.

Ekiz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bir süre önce Giresunspor'u aydınlık yarınlara taşımak ve Süper Lig'deki mücadelesini kalıcı hale getirmek amacıyla göreve başladıklarını anımsattı.
Ligin 25. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında şansız bir şekilde sahadan bir puanla ayrıldıklarını aktaran Ekiz ama oyuncuların sahada gösterdiği mücadele ve kazanma arzularına şahit olduklarını vurguladı.

"BİZ GİRESUNSPOR'UZ"
Ekiz, maçtan sonra Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın futbolculara, "Başınızı öne eğmeyin, biz Giresunspor'uz, zoru ve mücadeleyi severiz. Bu ligde kalıcı olacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Bu işi başaracak kalitede oyuncularsınız." ifadelerini kullandığının altını çizerek, şunları kaydetti: "Ben de ek olarak şunları ifade etmek istiyorum, bu takım, yıllar sonra mücadele ettiğimiz Süper Lig'de kalıcı olacaktır. Bizler bunun için gereken tüm mücadeleyi ve mesaimizi saha dışında vererek elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz."

"HEDEF 2828 YENİ ÜYE"
Ekiz, "Hedef 2828 Yeni Üye" kampanyasını da hayata geçirdiklerini de anımsatarak, "Bu kampanya ile hem ailemizi genişleteceğiz hem de kulübümüze maddi anlamda önemli bir kaynak oluşturacağız. Her Giresunspor sevdalısının kulübümüze üye olup bizleri desteklemelerini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KAZANAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR MÜCADELE YOKTUR"
Taraftarlara da destek vermeleri için çağrıda bulunan Ekiz, şu görüşlere yer verdi: "Zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte her zaman desteğini arkamızda hissettiğimiz, tabiri caizse kötü gün dostu olan büyük Giresunspor taraftarını en mutlu olduğumuz yer, Çotanak Spor Kompleksi'nde omuz omuza kenetlenmiş ve tek yürek halinde görmeyi çok arzuluyoruz. Şuna gönülden inanıyorum ki bizler yönetimi, futbolcusu, taraftarıyla kenetlendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Bu inançla bir kez daha, evimizde oynayacağımız Alanyaspor karşılaşmasına tüm taraftarlarımızı davet ediyor, büyük mücadelemize ortak olmalarını diliyorum."

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