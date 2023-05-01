Giresunspor Başkanı Nahid Yamak ateş püskürdü: Biz bu değeri kimseye kirlettirmeyeceğiz

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, İstanbulspor mağlubiyeti sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak ateş püskürdü: Biz bu değeri kimseye kirlettirmeyeceğiz

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, İstanbulspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"BU TAKIM BU LİGDE KALACAK"
Karşılaşmanın hakem yönetimine tepki gösteren Yamak, "Bariz bir elle oynama ve topun yönünün de değiştiğini göreceksiniz. İkinci penaltı olduğu için vermediler. Maçın dördüncü hakemini hayatımda hiç görmedim. Çok da yeterli görmedim. Bugün oynanan maç Türkiye Süper Ligi'nin önemli maçlarından biriydi. Maç zaten 8 dakika uzadı, daha fazla olması lazımdı. Uzatmada da en az 2 dakika kayıp oldu, bu da görülmedi. Maç ilginç bir şekilde erkenden bitirildi. Bu koyunun postu bu kadar ucuz değil. Biz küçük bir şehrin takımıyız. Çok emek veriyoruz. Bu takımı yaşaması için mücadele ediyoruz. Kısıtlı imkanlarla bu ligde kalmaya çalışıyoruz. Eğer küçük görüyorlarsa, bizim oynamamızı istemiyorlarsa bunu bize açık açık söylemeleri lazım. Bu tür hakem hataları, kalitesiz yönetim bizim artık sabrımız taştı. Ama kimse heveslenmesin. Bu takım bu ligde kalacak. Daha oynayacağımız maçlar var. 4 maçın 3'ünü zaten evimizde oynayacağız. Bizim için küçük takım, büyük takım önemli değil. Bizim için önemli olan tek şey bu ligde kalmak. Zaten büyük zorluklarımız, borçlarımız var. Allah korusun bu ligden düşersek Giresunspor için çok daha zorlu günler oluşacaktır. Tüm Giresunspor taraftarından, herkesten destek bekliyoruz. Allah izin verirse mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız ve Giresunspor'u bu ligde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

HAKAN KELEŞ HAKKINDA KONUŞTU
Yamak, Hakan Keleş'in geleceği için gelen soruya, "Hakan Keleş'le devam edeceğiz sonuna kadar. Bizi buralara o getirdi. Geçen yıl da ligde kaldı. Onunla devam edeceğiz" cevabını verdi.

"BU DEĞERİ KİRLETTİRMEYECEĞİZ"
Nahid Yamak, son dönemde kulüplerin Riva'ya TFF'ye ziyarette bulunmasının hatırlatılması ve kendisinin Fenerbahçe maçından önce böyle bir hamlede bulunup bulunmayacağına yönelik gelen soru karşısında ise, "Riva'nın yolunu biliyorum ama kimsenin odalarının nerede olduğunu bilmiyorum. Bu konuda yorum yapıp üzerine gitmek istemiyorum. Her şey ortada. Biz her hafta hataları hakemlere gönderiyoruz. Seçtiğimiz 2 tane hatalı pozisyonu hakemlere gönderiyoruz, değerlendirmelerini istiyoruz. Yani biz Türk futbolunu kalkındıracaksak, küçük takım, Anadolu takımı, ki ben Giresunspor'a küçük diyemem çünkü yaklaşık 2.5 milyon tane Giresunlu var dünya üzerinde. Futbol hafızası olan bir şehiriz. Bugün bu imkanlarla burada oynuyorsak, buralara kadar geliyorsak bunun bir değeri var. Biz bu değeri kimseye kirlettirmeyeceğiz. Bunun için çalışacağız. Bunun için de Riva'ya gitmenin çok gerekli olduğunu düşünmüyorum." sözlerini sarf etti.

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