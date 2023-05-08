Giresunspor Başkanı'ndan "Fener ağlama" açıklaması

Giresunspor Fenerbahçe maçından sonra stadda "Fener ağlama" diye şarkı çalınmıştı. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak'tan açıklama geldi.

Giresunspor Başkanı'ndan "Fener ağlama" açıklaması

Fenerbahçe'nin deplasmanda Giresunspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından gerginlik yaşanmıştı.

Bu sırada staddan "Fener ağlama" şarkısı çalındı, gerginlik daha da arttı. Sarı lacivertliler buna büyük tepki gösterdi.

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yamak, şunları söyledi:

"Fener ağlama şarkısından hiçbir şekilde haberim yoktu. Ben bütün Fenerbahçe camiasından konuyla alakalı özür diliyorum."

Yamak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arayarak özür dileceğini de belirtti.

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