Girişimcilik ekosisteminin kalbi İstanbul’da atıyor

Girişimcilik dünyasının en önemli isimlerini İstanbul’da birleştiren GSA 2024 Summit Edition X’in öne çıkan temalarından inovasyon, sürdürülebilirlik, teknoloji ve kapsayıcılık yer alıyor.

Girişimcilik ekosistemi odaklı veri sağlayıcısı Startup Centrum Türkiye’deki yatırım dinamikleri hakkında önemli verileri incelediği 2024 Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’nu zirvede katılımcılarla paylaşacak.

TÜRKİYE’ EN ÇOK YATIRIM YAPILAN ALANLAR

Startup Centrum'un araştırma raporu kapsamında, Türkiye’de en çok yatırım yapılan sektörler; fintech, ulaşım, lojistik, yapay zeka ve makine öğrenimi olarak dikkat çekiyor.

Yapılan araştırma kapsamında, Türkiye’de 2024’ün ilk yarısında fintech sektörüne 130,8 milyon dolar, yapay zeka ve makine öğrenimine ise 94,2 milyon dolar yatırım yapılmış biçimde. 2024’ün ilk yarısında ise Türk girişimlerine yapılan toplam yatırım 586,8 milyon dolar. Bu rakam 2023 yılının toplamını aşarak girişimcilik ekosisteminde büyük bir adım atıldığını gösteriyor.

“GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GÜÇLENMESİ, İSTANBUL’U İNOVASYONUN MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPACAK”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. Erol Özgüner “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tech Istanbul olarak, girişimcilerimize inovatif çözümlerini geliştirebilecekleri bir ekosistem sunuyor, onlara rehberlik eden mentörlerle buluşturuyor, büyüme süreçleri için sayısız imkan sağlıyor ve 4 farklı lokasyonumuzda ücretsiz çalışma alanları sağlıyoruz. Girişimcilerimizin büyüme yolculuklarında İBB, bağlı kuruluş ve iştiraklerinin yanı sıra yatırımcılar ve kurumsal partnerlerle iş birliği içinde olmalarına destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özgüner, “ İstanbul'u global girişimcilik ekosisteminde güçlendirme hedefiyle, GSA’nın bu yılki resmi destekçisi olduk. Bu organizasyonun bir parçası olmak, İstanbul’un global girişimcilik ekosistemindeki yerini daha da güçlendirme hedefimizi bir kez daha teyit etmektedir. GSA’nın İstanbul’da düzenlenmesinin ise şehrimizin global ölçekteki rolünü ve girişimcilik kültürünü pekiştireceğini düşünüyoruz." dedi.

“BÜTÜNSEL DESTEKLERİMİZLE EKOSİSTEMİ BÜYÜTEREK GİRİŞİMCİLERİN ÇOĞALMALARINI TEŞVİK EDİYORUZ”

Etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenen Garanti BBVA’nın KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya: “Garanti BBVA bünyesinde, içinde bulunduğumuz toplumun sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayan faaliyetler yürütüyoruz. Stratejik olarak önceliklendirdiğimiz girişimcilik alanına büyük önem veriyor, bu konuyu uzun yıllardır bütünsel bir çerçevede sahipleniyoruz. Kadın girişimciliğinden teknoloji girişimciliğine uzanan bir yelpazede, girişimciliğe özel ürün ve hizmetlerle desteklenen çok yönlü ve farklılaşan çalışmalara imza atıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza kadının iş hayatına katılımını, güçlendirilmesini ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla 2006 yılında hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Programı’yla başladık. 18 yıldır kadın girişimcilere yönelik finansman, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma şeklindeki bütüncül çalışmalarla kadınların girişimci olmasına destek veriyoruz. 2015 yılından bu yana da Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı’yla hızlı ve yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimleri destekleyip, global pazarlara açılmalarına katkıda bulunuyoruz. “ ifadelerine yer verdi.

Kaya, “60’dan fazla girişimi desteklediğimiz programa katılan girişimlerin aldığı yatırım tutarı ise 10 milyon dolara ulaştı. Bu yıl data, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren teknoloji tabanlı 5 girişim Garanti BBVA Partners Tech programına dahil oldu. Tüm çalışmalarımızla girişimcilik ekosistemini büyütmeyi, girişimcilere yeni dünya düzeninde ihtiyaç duydukları desteği sağlamayı ve çoğalmalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Garanti BBVA’ya ve müşterilerimize fayda sağlayacak iş birlikleriyle programa katılan girişimcilerin yanında oluyoruz. Global Startup Awards gibi uluslararası bir platformun Büyük Final Etkinlikleri’ni Türkiye’de gerçekleştirmesinin de ülkemizdeki startup ekosistemini geliştireceğine inanıyoruz. Türkiye’nin küresel girişimcilik arenasında daha fazla söz sahibi olması amacıyla ekosistemi desteklemeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

“GSA'NIN TÜRKİYE’DE DÜZENLENMESİ, ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRACAK”

İlk defa Türkiye’de gerçekleştirilen etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Global Startup Awards CEO’su Kim Balle: “İstanbul’un yenilikçi ruhu, Global Startup Awards gibi bir etkinlik için ideal bir zemin sunuyor. GSA'nın burada düzenlenmesi, sadece Türk girişimcileri değil, aynı zamanda global ekosistemi de olumlu etkileyecek ve uluslararası iş birliklerini artıracak. İstanbul, girişimcilik ve inovasyon dünyasında daha fazla görünürlük kazanacak. Kazanan startup'lar ise GSA Ventures aracılığıyla daha geniş bir yatırımcı ağıyla buluşarak, hem yerel hem de uluslararası sermaye ile desteklenebilecek. Bu yatırım modeliyle tüm dünyada yeni nesil girişimcilerin global potansiyellerini ortaya çıkaracak bir fırsat yaratılması amaçlıyor” değerlendirmesine bulundu.