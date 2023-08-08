GKRY, KKTC’nin orman yangını için yaptığı yardım teklifini geri çevirdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentine bağlı Alassa köyü yakınlarında geçtiğimiz perşembe günü çıkan orman yangını, söndürüldükten sonra dün yeniden alevlendi. Yangını söndürmek için Yunanistan başta olmak üzere Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, Ürdün ve İngiltere’den destek gönderildi. Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması da devreye girerken, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün GKRY lideri Nikos Hristodulides’le telefon görüşmesi yaparak, yardım teklifinde bulundu.

EKİPLER HAZIR BEKLETİLDİ

Hristodulides, Kıbrıs Türk makamlarının samimi yardım teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teklifin değerlendirileceğini söyledi. Hristodulides, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini iletti. Tatar'ın Hristodulides’le görüşmesinin ardından KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve İtfaiye Müdürlüğüne hazır olmaları için talimat vermesi üzerine toplam 25 personel, 8 araçla birlikte yangınla mücadele çalışmalarına yardım etmek için hazır bekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Hristodulides’le telefon görüşmesinin ardından Rum Müzakereci Menelaos Menelau, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun'u telefonla arayarak, Kıbrıs Türk makamlarının ne tür yardımlarda bulunabileceğini sordu. Olgun, ilk aşamada dağlık arazide faaliyet gösterebilecek KKTC Orman Dairesi’ne bağlı personelle birlikte 2 yangın söndürme aracı, 1 adet komuta aracı ve 1 adet su tankeri, Sivil Savunma Teşkilatı’na bağlı 2 yangın söndürme aracı, 1 adet komuta aracı ve 1 adet su tankerinin yangına intikale hazır olduğunu belirtti.

YARDIM TEKLİFİ GERİ ÇEVRİLDİ

Menelau, Olgun’a attığı mesajda yardım talebini itfaiye yetkililerine aktardığını, onlardan aldığı bilgiye göre yangının kontrol altına alınma sürecine girdiğini, Kıbrıs Türk tarafının yardım tekliflerine müteşekkir olduklarını, özellikle Cumhurbaşkanı Tatar'ın Rum Lider Hristodulides'i arayarak bizzat yardım teklifinde bulunmasını takdir ettiklerini belirtti. KKTC makamları, yangının çıktığı ilk günden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yardım teklifinde bulunmuş ancak her defasında teşekkür edilerek, geri çevrilmişti.

YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Alassa köyü yakınlarında dün yeniden çıkan ve söndürülmesi için büyük uğraşların verildiği yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi. Güney Kıbrıs'taki haber kaynakları, sabah itibarıyla hava unsurlarının yangın söndürme çalışmalarına yeniden katıldığını belirtti. Adalet Bakanı Anna Prokipiu-Kukkidu ise, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurarak, itfaiye ekiplerinin de hazır vaziyette beklediğini aktardı.