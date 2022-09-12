Göbek çeşidine göre kaç yıl yaşayacaksınız? Göbek deliğiniz karakterinizi ve kaç yaşına kadar yaşayacağınız belirliyor

Mynet’in haberine göre; Göbek deliği aslında vücutta bulunan bir yara izi olduğu biliniyor. Doğumda kordon kesildikten sonra geride yaranın kendi kendine iz oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Göbek deliklerinin şekli kişiden kişiye değişim göstermekte olduğu vurgulandı. Uzmanlar 6 farklı göbek deliği olduğunu, göbek deliğinin kişiliğiniz hakkında ipucu verdiğini ve ortalama olarak kaç yaşına kadar yaşayacağınızı gösterdiğini ifade ediyor. Çin mitolojisine göre göbek deliklerine bakarak kaç çocuk sahibi olacağınızı öğrenmek bile mümkün olabildiği vurgulandı NHS göbek deliklerindeki tuhaf görünüşlerin bebek ve çocuklarda görüldüğünü söyledi.

DERİN VE YUVARLAK GÖBEK

Bu tip göbek deliğine sahip biri, göbek deliğinin kıvrımının altında bir gölge varmış gibi görünebilir. Bazı kişilerde ağız açıklığı gibi görünebilir ve uzmanlar bu tipin karın yağı fazla olanlarda yaygın olduğunu söylüyor . Bu göbek şekli, büyük bir kalbe ve sessiz, utangaç bir kişiliğe sahip mütevazı, dengeli bir kişiyi gösterir. Sevdiklerine ve akranlarına hayattaki talihsizliklerini söyleme eğiliminde değiller.

Ortalama yaşam beklentisi: 81 yıl

ÇIKINTILI GÖBEK

Bu tip en çok bebeklerde ve küçük çocuklarda görülür ve biz büyüdükçe - göbek deliği de genellikle değişir - genişler. Gençlerde göbek fıtığı olarak da bilinirler ve bazen ağrısız bir yumru gibi görünebilirler. Gülerken, öksürürken, ağlarken veya tuvalete giderken büyüyebilirler. Dışarı çıkan göbek deliği, güçlü, dışa dönük, iyimser, inatçı, ilgi odağı olmayı seven ve istediğini elde etmek için sebat eden bir karakteri gösterir. Çıkıntılı göbek deliği olan insanlar, inançlarını ve fikirlerini çok düşünürler ve onlara bağlı kalırlar. Uyumlu bir ortak bulmaları zaman alır, ancak bir kez bulduklarında ilişkilerinin uzun sürmesi beklenir.

Ortalama yaşam beklentisi: 72 yıl.

DİKEY DİKDÖRTGEN GÖBEK

Bu göbek şekli dar ve incedir ve görünüşe göre kendine güvenen, cömert ve duygusal olarak istikrarlı bir kişiyi gösterir. Yıllar boyunca birçok insan bu tür göbek deliğini araştırdı - hatta bazı insanlar göbek deliğinin görünümünü değiştirmek için kozmetik prosedürler bile uyguluyorlar. Bu şeklin en yaygın göbek deliği tipi olduğu daha önce bulunmuştu.

Ortalama yaşam beklentisi: 75 yıl.

OVAL GÖBEK

Yumurta şeklindeki bir göbek, hiperaktif ve aşırı hassas bir kişiliği işaret eder. İşleri çok ciddiye almak onların kolayca incinmesine neden olabilir - ve çoğu zaman bu konuda sessiz kalırlar. Sabırsız bireylerdir, çabuk ve kolay sıkılmaya eğilimlidirler.

Ortalama yaşam beklentisi: 65 yıl.

YATAY GÖBEK

Bu göbek deliği, karın boyunca yanlara doğru yayılma eğilimindedir ve karmaşık ve duygusal bir kişilik sergiler. Güvenlerini hemen başkalarına verme eğiliminde değildirler, ancak yaparlarsa, o kişinin onlar için çok şey ifade ettiğini gösterir. Hayattaki ilkelerinden biri, başkalarına size davrandıkları gibi davranmaktır. Bazen T tipi göbek deliği olarak bilinir. Derinin üst kısmı açıklığı yeterince örttüğü için içi boş bir göbek deliğinden farklıdır.

Ortalama yaşam beklentisi: 68 yıl.

MERKEZ DIŞI GÖBEK

Bu alışılmadık şekilli göbek, genellikle yüksek duygularla birlikte, geniş ruh hali değişimlerine eğilimli, eğlenceyi seven, benzersiz bir kişiliği işaret eder. Birçok hamile kadın bazen hamilelik sırasında mideleri gerildiğinden göbek deliğinin hafifçe kaydığını fark eder .

Ortalama yaşam beklentisi: 70 yıl.