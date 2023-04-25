Göbek yağlarınızı hızla eritmek ister misiniz?

Dümdüz bir karına sahip olmayı kim istemez? Elbette herkes. Peki bu mümkün mü? İşte bazı besinlerle hızlı göbek yağı eritmenin çareleri…

Göbek yağlarınızı hızla eritmek ister misiniz?

Editör: Erkavim Yıldırım

İşte göbek yağını bir çırpıda eriten besinler:

Kadınlar için günlük 1400-1600 kaloriyi geçmediğiniz müddetçe bu gıdaların ağırlıkta olduğu bir beslenmeyle karnınızı düzleştirebilir göbek yağlarından kurtulabilirsiniz. Bunun için her öğünde birazdan okuyacağınız besinlerden en az ikisini tüketmeniz gerekiyor. İşte o besinler:

FISTIK YAĞI:
Testosteronu artırır. Kas yapımına yardımcı olur. Yağ yakar. Obezite, kas kaybı, kırışıklık ve kalp hastalıklarıyla savaşır.

ZEYTİNYAĞI:
Kolesterolü düşürür. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Obezite, kanser, kalp hastalıkları, yüksek tansiyonla savaşır.

TAM TAHILLI EKMEK VE GEVREKLER:
Vücudun yağ depolamasını engeller. Obezite, kanser, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ile savaşır.

AHUDUDU VE YABANMERSİNİ:
Kalbi korur. Görüşü kuvvetlendirir. Dengeyi ve kısa süreli hafızayı iyileştirir. Kalp hastalıkları, kanser ve obeziteyle savaşır.

BADEM VE DİĞER KURUYEMİŞLER:
Kas yapımına yardımcı olur, iştahı keser. Obezite, kalp hastalığı, kas kaybı, kırışıklıklar, kanser ve tansiyonla savaşır.

FASULYE VE SEBZELER:
Kas yapımına yardımcı olur, yağ yakmayı sağlar, sindirimi düzene sokar. Obezite, bağırsak kanseri, kalp hastalığı ve tansiyonla savaşır.

ISPANAK VE DİĞER YEŞİL SEBZELER:
Yaşlanmaya neden olan serbest radikaller adlı molekülleri engeller. Kanser, kalp hastalığı, felç ve obezite ile savaşır.

YAĞSIZ VEYA AZ YAĞLI SÜT, YOĞURT, PEYNİR:
Güçlü kemikler için vücuda destek sağlar. Obezite, tansiyon, kanserle savaşır.

YULAF LAPASI:
Enerji verir. Kolesterolü düşürür. Kan şekeri seviyesini düzenler. Kalp hastalığı, diyabet, bağırsak kanseri ve obezite ile savaşır.

YUMURTA:
Kas yapımına yardımcı olur. Yağ yakar. Obeziteyle savaşır.

HİNDİ VE DİĞER YAĞSIZ ETLER:
Kas yapımına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Obeziteyle savaşır.

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