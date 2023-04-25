Göbek yağlarınızı hızla eritmek ister misiniz?

Editör: Erkavim Yıldırım
İşte göbek yağını bir çırpıda eriten besinler:
Kadınlar için günlük 1400-1600 kaloriyi geçmediğiniz müddetçe bu gıdaların ağırlıkta olduğu bir beslenmeyle karnınızı düzleştirebilir göbek yağlarından kurtulabilirsiniz. Bunun için her öğünde birazdan okuyacağınız besinlerden en az ikisini tüketmeniz gerekiyor. İşte o besinler:
FISTIK YAĞI:
Testosteronu artırır. Kas yapımına yardımcı olur. Yağ yakar. Obezite, kas kaybı, kırışıklık ve kalp hastalıklarıyla savaşır.
ZEYTİNYAĞI:
Kolesterolü düşürür. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Obezite, kanser, kalp hastalıkları, yüksek tansiyonla savaşır.
TAM TAHILLI EKMEK VE GEVREKLER:
Vücudun yağ depolamasını engeller. Obezite, kanser, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ile savaşır.
AHUDUDU VE YABANMERSİNİ:
Kalbi korur. Görüşü kuvvetlendirir. Dengeyi ve kısa süreli hafızayı iyileştirir. Kalp hastalıkları, kanser ve obeziteyle savaşır.
BADEM VE DİĞER KURUYEMİŞLER:
Kas yapımına yardımcı olur, iştahı keser. Obezite, kalp hastalığı, kas kaybı, kırışıklıklar, kanser ve tansiyonla savaşır.
FASULYE VE SEBZELER:
Kas yapımına yardımcı olur, yağ yakmayı sağlar, sindirimi düzene sokar. Obezite, bağırsak kanseri, kalp hastalığı ve tansiyonla savaşır.
ISPANAK VE DİĞER YEŞİL SEBZELER:
Yaşlanmaya neden olan serbest radikaller adlı molekülleri engeller. Kanser, kalp hastalığı, felç ve obezite ile savaşır.
YAĞSIZ VEYA AZ YAĞLI SÜT, YOĞURT, PEYNİR:
Güçlü kemikler için vücuda destek sağlar. Obezite, tansiyon, kanserle savaşır.
YULAF LAPASI:
Enerji verir. Kolesterolü düşürür. Kan şekeri seviyesini düzenler. Kalp hastalığı, diyabet, bağırsak kanseri ve obezite ile savaşır.
YUMURTA:
Kas yapımına yardımcı olur. Yağ yakar. Obeziteyle savaşır.
HİNDİ VE DİĞER YAĞSIZ ETLER:
Kas yapımına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Obeziteyle savaşır.