Göbek yağlarınızı hızla eritmek ister misiniz?

Editör: Erkavim Yıldırım

İşte göbek yağını bir çırpıda eriten besinler:

Kadınlar için günlük 1400-1600 kaloriyi geçmediğiniz müddetçe bu gıdaların ağırlıkta olduğu bir beslenmeyle karnınızı düzleştirebilir göbek yağlarından kurtulabilirsiniz. Bunun için her öğünde birazdan okuyacağınız besinlerden en az ikisini tüketmeniz gerekiyor. İşte o besinler:

FISTIK YAĞI:

Testosteronu artırır. Kas yapımına yardımcı olur. Yağ yakar. Obezite, kas kaybı, kırışıklık ve kalp hastalıklarıyla savaşır.

ZEYTİNYAĞI:

Kolesterolü düşürür. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Obezite, kanser, kalp hastalıkları, yüksek tansiyonla savaşır.

TAM TAHILLI EKMEK VE GEVREKLER:

Vücudun yağ depolamasını engeller. Obezite, kanser, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ile savaşır.

AHUDUDU VE YABANMERSİNİ:

Kalbi korur. Görüşü kuvvetlendirir. Dengeyi ve kısa süreli hafızayı iyileştirir. Kalp hastalıkları, kanser ve obeziteyle savaşır.

BADEM VE DİĞER KURUYEMİŞLER:

Kas yapımına yardımcı olur, iştahı keser. Obezite, kalp hastalığı, kas kaybı, kırışıklıklar, kanser ve tansiyonla savaşır.

FASULYE VE SEBZELER:

Kas yapımına yardımcı olur, yağ yakmayı sağlar, sindirimi düzene sokar. Obezite, bağırsak kanseri, kalp hastalığı ve tansiyonla savaşır.

ISPANAK VE DİĞER YEŞİL SEBZELER:

Yaşlanmaya neden olan serbest radikaller adlı molekülleri engeller. Kanser, kalp hastalığı, felç ve obezite ile savaşır.

YAĞSIZ VEYA AZ YAĞLI SÜT, YOĞURT, PEYNİR:

Güçlü kemikler için vücuda destek sağlar. Obezite, tansiyon, kanserle savaşır.

YULAF LAPASI:

Enerji verir. Kolesterolü düşürür. Kan şekeri seviyesini düzenler. Kalp hastalığı, diyabet, bağırsak kanseri ve obezite ile savaşır.

YUMURTA:

Kas yapımına yardımcı olur. Yağ yakar. Obeziteyle savaşır.

HİNDİ VE DİĞER YAĞSIZ ETLER:

Kas yapımına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Obeziteyle savaşır.