Gün batımını izleyen yaşlı çift sosyal medyada viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Gün batımını izleyen yaşlı çift sosyal medyada viral oldu
Sahilde sarılarak gün batımının etkileyici görüntüsünü izleyen yaşlı çift, sosyal medyada romantizmin sembolü haline geldi.

Sahilde gün batımını izleyen yaşlı bir çiftin romantik anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen bu özel an, izleyenlerin kalplerini ısıttı.

Gün batımının muhteşem renkleri altında sahilde sarılaran çift, çevredeki bir vatandaşın dikkatini çekti. Vatandaş, bu romantik anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Videoda, çiftin birbirine sarılarak huzur dolu bir şekilde gün batımını izlediği görülüyor. Bu duygusal anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı ve binlerce yorum aldı.

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