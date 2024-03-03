Göbeklitepe'de gerçekleştirilen ilginç ayin gündem oldu

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Göbeklitepe'de gerçekleştirilen ilginç ayin gündem oldu
Tarihi Göbeklitepe'de bir grup tarafından düzenlenen ilginç ayin, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tarihi Göbeklitepe'de, bilinmeyen bir grup tarafından düzenlenen ilginç bir ayin, sosyal medyada gündem oldu. Ayin sırasında gerçekleştirilen ritüeller ve yapılan aktiviteler, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Göbeklitepe, dünyanın en eski tapınak kompleksi olarak bilinirken, burada gerçekleşen bu tür etkinlikler dikkat çekici oldu. Ancak, Göbeklitepe'nin tarihi ve kültürel önemi göz önünde bulundurulduğunda, yapılan etkinliklerin nasıl değerlendirileceği konusunda tartışmalar da başladı

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