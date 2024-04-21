Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı için ilan verdi

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, 382 adet sürekli işçi alımına ilanı vererek başvuru ve alım şartlarını duyurdu. İşçi alımlarının sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacağı açıklandı.

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı bulunan adaylar İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere, sürekli işçi statüsünde göreve başlatılacak. Şartlara uyan ve sınavlarda başarılı olan 150 erkek aday güvenlik görevlisi kadrosunda, 50 kadın aday güvenlik görevlisi kadrosunda, 120 erkek aday temizlik görevlisi kadrosunda 20 kadın aday temizlik görevlisi kadrosunda, 42 aday ise şoför kadrosunda işe başlatılacak.

Göç İdaresi Başkanlığı ilan başvuruları 22 Nisan 26 Nisan arasında internet ortamında yapılacak. Başvurular için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden gerekli belgeler ve bilgiler verilerek çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen ya da posta üzerinden yapılacak başvuralar kabul edilmeyecek. Sınav yerleri Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinden ayrıca duyurulacak.

Sözlü ve uygulamasında başarılı olan adaylar sınav sonuçlarını Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde (www.goc.gov.tr) öğrenebilecek.