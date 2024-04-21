Yolcu treni tıra çarptı. Yürekleri ağıza getiren kaza

Verilen Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Denizli seferini yapan TCDD yolcu treni, İhsaniye ilçesine bağlı Ablak köyü civarında hemzemin geçitte S.E'nin kullandığı tıra çarptı. Kazanın sonrasında yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kazada hafif yaralandığı belirtilen tır şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Diğer yandan biri vatandaş kaza anını anbean cep telefonu ile görüntüledi. Videoda tırın dorsesinin raylar üzerinde kaldığı sırada bariyerin kapandığı ve tırın karşıya geçemediği görüldü. Trenin ise korna çalaraktırın dorsesine çarparak savurduğu gözlendi.