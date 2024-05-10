Göçmen kaçakçılarına tutuklama. 17 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Göçmen kaçakçılarına tutuklama. 17 kişi tutuklandı
İzmir'de 373 kaçak göçmeninin Yunanistan'a kaçma girişimin organize etmekle suçlanan 34 göçmen kaçakçısından 17'si tutuklanarak, cezaevine yollandı.

İzmir'de 1-10 mayıs tarihleri arasında yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 373 kaçak göçmenle birlikte yakalanan 34 göçmen kaçakçısı adliye sevk edildi.

Kaçak öçmenlerin yurt dışına kaçışlarına olanak sağlayan 34 göçmen kaçakçısı şüphelisinden 17’si tutuklandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile müşterek yapılan operasyonlar neticesinde, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 373 kaçak göçmen yakalarak, İl Göç İdaresine teslim edildi. Olayla ilgili olarak 34 göçmen kaçakçısı da yakalanarak, gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem başlatılan organizatör şüphelilerinden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

salahahahu5.jpg

Son Haberler
'Şirin dede'yi polis bastı. Sakalından utan Gündem
'Şirin dede'yi polis bastı. Sakalından utan
İstanbul’da denize düşen papağanı tekneden atlayarak kurtardı. Yaşasın iyi insanlar Yaşam
İstanbul’da denize düşen papağanı tekneden atlayarak kurtardı. Yaşasın iyi insanlar
Sütten ağzı yanan ayranı üfleyerek içer atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Sütten ağzı yanan ayranı üfleyerek içer atasözünün anlamı nedir?
Whatsapp tasarımı sil baştan yenilendi Teknoloji
Whatsapp tasarımı sil baştan yenilendi
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Başına dikilmek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Başına dikilmek deyiminin anlamı nedir?
İsrail’de hükümet protesto edildi Dünya
İsrail’de hükümet protesto edildi