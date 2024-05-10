Göçmen kaçakçılarına tutuklama. 17 kişi tutuklandı

İzmir'de 1-10 mayıs tarihleri arasında yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 373 kaçak göçmenle birlikte yakalanan 34 göçmen kaçakçısı adliye sevk edildi.

Kaçak öçmenlerin yurt dışına kaçışlarına olanak sağlayan 34 göçmen kaçakçısı şüphelisinden 17’si tutuklandı.



Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile müşterek yapılan operasyonlar neticesinde, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 373 kaçak göçmen yakalarak, İl Göç İdaresine teslim edildi. Olayla ilgili olarak 34 göçmen kaçakçısı da yakalanarak, gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem başlatılan organizatör şüphelilerinden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.