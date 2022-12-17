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Göçükte hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi

Kilis'te içme suyu hattı çalışmalarında meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 12:46
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Göçükte hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi

Göçükte hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi
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AA
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan Bayram Yıldız (56) ve Hasan Çelik'in (55) cenazeleri, Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne getirildi. Cenazeler, helallik alınmasının ardından tören için köyün camisine getirildi.


Yıldız ve Çelik'in cenazeleri, kılınan namazın ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Törene, Çelik ile Yıldız'ın yakınları, Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında dün göçük meydana gelmiş, Bayram Yıldız ve Hasan Çelik toprak altında kalmıştı.

AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından toprak altından çıkartılan Yıldız ve Çelik, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Çelik ile Yıldız, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

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