Göğsünden dört kurşunla vuruldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 67 yaşındaki Şefik Kaya, işlettiği tütüncü dükkanında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Göğüs bölgesinden dört kurşunla vurulduğu belirlenen Kaya'nın 9 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Göğsünden dört kurşunla vuruldu

(DHA) Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, işlettiği tütüncü dükkanında silahlı saldırıya uğrayan 9 çocuk babası Şefik Kaya (67), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçesinde bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi.

Tütün ürünleri satılan dükkanı işleten, 9 çocuk babası Şefik Kaya'ya, iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Göğüs bölgesine 4 kurşun isabet eden Kaya, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan diğer esnaflar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Şefik Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze'deki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kaya, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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