Gökçe ne demek? Gökçe isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Gökçe de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Gökçe ne demek? Gökçe isminin anlamı nedir?