Gökçe adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Gökçe isminin anlamını araştırıyor. Peki, Gökçe ne demek? Gökçe isminin anlamı nedir?
GÖKÇE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Gökçe ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtı:
-Güzel, gösterişli kimse.
- Mavi gözlü kimse.
- Cesur, yiğit, arı şu şekildedir:
GÖKÇE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Gökçe ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gökçe ismini koymak caizdir.