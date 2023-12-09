Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.