Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan arabalı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

KAYNAK: AA
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

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