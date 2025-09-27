Gökhan Gönül giderayak faturayı Tedesco'ya çıkardı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın başkan seçilmesinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetin geleceği merak ediliyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ve Yardımcı antrenör Gökhan Gönül'ün görevlerine son verildiği iddia edilmişti.

Tivibu Spor'da yayınlanan Spor Sergi programına konuşan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, "Saran'ı tebrik ederim. Çok zor bir görev aldı. Ali Başkan'a da teşekkür ederiz. 7 senedir sonuçta bu kulübe hizmet etti. Başarılı mı? Değil bence. 7 senede şampiyonluk yok. O kadar para da harcadı yani. Transferler getirdi" dedi.

"SARAN'LA KONUŞTUK, PAZARTESİ GÖRÜŞECEĞİZ"

Sadettin Saran'la pazartesi günü görüşeceklerini aktaran Şentürk, "Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Başkanları zaten geçen konuştum. Pazartesi de yanına gideceğim, fikir alışverişinde bulunacağız. Değişim şart. Tedesco'yla da olmadı, olmayacak" şeklinde konuştu.

"GÖKHAN'IN BAŞKANLA SIKINTISI YOK"

Yayından önce Gökhan Gönül'le konuştuğunu aktaran Semih Şentürk, "Gökhan hocayla da konuşuyorum. Buraya gelirken de konuştum. Gökhan hocanın şu an başkanla hiçbir sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.

"HOCA BİZİ DİNLEMİYOR DEDİ"

Tedesco'nun tavsiyeleri dinlemediğini söyleyen Şentürk, şöyle devam etti:

"Sadece orada hocayla ilgili nasıl bir sıkıntı olur? Son maçtan konuşalım, Çağlar hiç sağ bek oynamamış. Çağlar'ı sağ beke koyup, Semedo'yla Asensio'yu iki tane 6 numara oynatması... Ben Gökhan hocaya bunu sorarım. Tedesco'ya soramam, Gökhan benim takım arkadaşım. Niye böyle bir tercih?

'Tedesco'nun tercihi' diyor. 'Hoca bizi dinlemiyor' dedi. Açıkçası bizi dinlemiyor diyor. O yüzden Tedesco'yla işler artık zora girdi diye düşünüyorum. Yarın Antalyaspor'la oynuyorlar. Emre Belözoğlu iyi takım kurdu, iyi sonuçlar alıyor."

"ÇOK ÇABUK HAMLE YAPILMASI LAZIM"

Fenerbahçe'yi zor bir dönemin beklediğini vurgulayan Semih Şentürk, "Başkanın da çok çabuk hamle yapması gerekiyor. Aykut hocayı mı getirecek, Volkan hocayı mı getirecek? Tuncay'ı yardımcı mı yapacak? Çok çabuk hamle yapması lazım. Çünkü şu an Galatasaray'la puan farkı maç fazlasıyla 9" dedi.

"AVRUPA BAŞARI BEKLEMİYORUM, İSTEMİYORUM DA!"

Fenerbahçe'nin uzun süredir Süper Lig'de şampiyon olamadığına dikkat çeken Şentürk, "Ben bir Fenerbahçeli olarak Avrupa'dan başarıyı beklemiyorum. İstemiyorum da! 12 senedir olamamış bir şampiyonluk var. Yeni nesil çocukların hep Galatasaraylı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu beni üzüyor açıkçası. Çok acil Fenerbahçe'nin radikal kararlar alıp bir an önce İsmail Kartal dönemindeki yani işte o 99 puanla kaçan sezonki birlik beraberliğin, ruhun mücadelenin olduğu bir takım izletmesi gerekiyor" diye konuştu.