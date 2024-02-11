Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı oldu
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediyesi adayını yarın sabah açıklayacağını bildirdi.

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş’ın aday gösterilmesinin üzerine kamuoyunda tartışmalar yaşanmış, başlayan tartışmalar, Kahramanmaraş merkezli olmasına rağmen Hatay’da da derin yıkıma sebep olan depremlerin birinci yıldönümü anmalarına da yansımıştı. 6 Şubat anmasında iktidar temsilcilerine yönelik protestolardan Lütfü Savaş da nasibi almıştı.

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YARIN AÇIKLANACAK

Uzun süredir Hatay’da başta Türkiye İşçi Partisi (TİP) olmak üzere çeşitli muhalif kanatların aday çıkarabileceği konuşuluyordu

TİP, bugün resmi X hesabından yaptığı paylaşımla, 12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de 'Hatay İttifakı'nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

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TİP HATAY ADAYI GÖKHAN ZAN MI?

Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Gökhan Zan’ın

TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendiğini iddia etti.

Akdemir açıklamasında, “PM kararı alındı. Gökhan Zan kabul etti. Yarın resmi açıklama yapılacak” ifadelerini kullandı.

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