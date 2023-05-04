Göksun'da 13 saat sonra 3. deprem

Editör: Erhan SONGÜR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dün saat 20.16'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra da 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

5.0 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre, 4.1 büyüklüğündeki depremin de 6.83 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Bu depremlerin üzerinden yaklaşık 13 geçmesinin ardından yine Göksun İlçesi'nde saat 09.26'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin 7.11 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.