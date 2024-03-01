Gökten çamur yağacak! Bu illerde bu gece ve yarına dikkat

Yapılan açıklamada bu illerde yaşayanların araba yıkamaması, cam silmemesi, dalından sebze/meyve yememesi için uyarılar yapıldı.

Türkiye genelinde birkaç gündür hava sıcaklığı azalmaya başladı. Büyük şehirlerimizde bu etkin bir biçimde kendini gösteriyor.

Meteorolojik kaynaklardan bu gece ve cumartesi gününe yönelik önemli bir uyarı geldi. Bu gece ve cumartesi gününe yönelik yapılan uyarıda Afrika’daki toz bulutlarının Türkiye’ye geleceği ve bu nedenle de yağacak yağışların çamur yağmuruna dönüşeceği aktarıldı.

Meteorolojik tahminlerini paylaşan Hava Forum hesabından paylaşılan açıklamada: “Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp yiyin” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Hava Forum: "Afrika tozları genel olarak coğrafyamıza doğru yöneliyor. Şu sıralar Ege ve Marmara'da toz var. Geceden itibaren ve cumartesi ara ara çamur yağacak" dedi.