Gökten taş büyüklüğünde dolu yağdı. 5 ölü

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde taş büyüklüğünde dolu yağması nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Gökten taş büyüklüğünde dolu yağdı. 5 ölü

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde yaklaşık 15 dakika süren yoğun dolu yağışı yaşandı. Bu şiddetli yağış sonucunda sokak ve caddelerde sel oluştu.

Dolu yağışının etkisiyle bazı kent sakinleri araçlarında mahsur kaldı.

Belediye ekipleri, yağışın durmasının ardından kent ve çevresindeki yolların onarımı için çalışmalara başladı.

5 KİŞİ CAN KAYBI

Dolunun büyük bir taş seviyesinde olması ise durumu daha ciddi boyutlara getirdiği gözden kaçmazken, çok sayıda maddi hasara da yol açtığı öğrenildi.

Aktarılan ilk bilgilere göre ise dolu yağışı nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 75 kişinin ise yağışlardan yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi.

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