Gökten uyuşturucu yağdı

Fransa'nın Ardeche bölgesinde gökten uyuşturucu yağdı. Yasak bölgeye girmek üzere olan uçaktakiler jetleri görünce uyuşturucu paketlerini aşağı attı.

Gökten uyuşturucu yağdı

Fransa'nın Ardeche bölgesinde Yasak bölgeye girmek üzere olan uçak jetleri görünce uyuşturucu paketlerini aşağı attı.

Lyon ile Marsilya arasında kalan bölgede şüpheli bir uçak tespit edildi. Tek koltuklu turistik uçak, bir nükleer santralin yakınındaki uçuşa yasak bölgeye yaklaşırken bir Fransız jeti, uçağın rotasını çevirmek için havalandı.

Savaş uçağını görünce panikleyen pilot, uçağın kapısını açarak içerideki paketleri aşağı atmaya başladı.

Savaş jetinin eşliğinde uçak yere indirilirken, yerde 15 paket bulundu. Paketlerde 30 kilogram uyuşturucu bulunduğu tahmin ediliyor.

Uçağın kokpitinde de 45 bin euro nakit para ele geçirildi. Polonya vatandaşı olan pilotun uyuşturucuyla ilgili suçlardan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

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