Gökyüzünün Fatihleri Droneler havada şarj oluyor

Rusya merkezli Global Energy Transmission (GET), drone teknolojisinde çığır açan bir yenilikle karşımıza çıktı. Şirketin geliştirdiği kablosuz şarj sistemi, drone’ların havadayken yalnızca 6 dakikada şarj edilmesini sağlayarak uçuş sürelerini sınırsız hale getirdi.

2025’te ticari ve endüstriyel uygulamalarda devrim oluşturması beklenen bu teknoloji, lojistikten güvenliğe, tarımdan film yapımına kadar birçok sektörde oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlandı.

GET’in sistemi, manyetik rezonans ve endüktif şarj teknolojilerinin bir kombinasyonuna dayandı.

10 metre çapında altıgen bir tel çerçeve, yerden yükselen bir “enerji bulutu” oluşturdu.

Drone’lar, bu alana girerek 12 kilovata kadar enerjiyi kablosuz olarak alabiliyor ve 6 dakikalık bir şarjla 25 dakikalık uçuş süresi kazandı.

Sistem, birden fazla drone’un aynı anda şarj edilmesine olanak tanırken, taşınabilir yapısıyla farklı lokasyonlara kolayca kurulabildi.

GET’in Portland, ABD merkezli yönetim ofisi ve Moskova’daki mühendislik ekibi, bu teknolojinin küresel ölçekte yaygınlaşması için çalıştı.

Sanat ve teknoloji kesişiminde çalışan MIT Medya Laboratuvarı’ndan Prof. Dr. Hiroshi Ishii, GET’in teknolojisini “drone’ların operasyonel sınırlarını ortadan kaldıran bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi. Ishii, “Bu sistem, drone’ların sürekli havada kalmasını sağlayarak, özellikle lojistik ve gözetim gibi alanlarda insan müdahalesini minimuma indiriyor” dedi. Ishii’ye göre, kablosuz şarj sahaları, gelecekte şehirlerin altyapısına entegre edilerek “drone otoyolları” oluşturabilir.

İstihbaratın gözbebeği oldu: Casus kuş drone! Gerçeğinden ayırmak imkansız

GET’in teknolojisi, özellikle batarya ömrünün drone’ların en büyük kısıtlaması olduğu bir dönemde büyük bir çözüm sundu.

Gartner’ın raporuna göre, küresel drone pazarı 15 milyar doları aşmış durumda ve 2030’a kadar 25 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak, çoğu ticari drone’un batarya ömrü 20-30 dakikayla sınırlı. GET’in sistemi, bu sorunu aşarak drone’ların 24/7 çalışabilmesini sağladı. Şirket, sistemin hava teslimatı, altyapı denetimi ve tarım gibi alanlarda kullanılabileceğini belirtti.

Uluslararası alanda da GET’in teknolojisi büyük yankı uyandırdı. Londra merkezli teknoloji analisti ve Wired yazarı Rachel Spence, “GET’in kablosuz şarj sistemi, drone teknolojisinin ticari potansiyelini yeniden tanımlıyor” dedi. Spence, sistemin özellikle Amazon gibi büyük lojistik şirketlerinin drone teslimat ağlarını güçlendirebileceğini vurguladı.

Benzer şekilde, Kaliforniya Üniversitesi’nde robotik ve otonom sistemler üzerine çalışan Prof. Dr. Anca Dragan, “Bu teknoloji, otonom drone filolarının enerji yönetiminde devrim oluşturabilir. İnsan müdahalesi olmadan çalışan sistemler, maliyetleri düşürürken verimliliği artırıyor” yorumunda bulundu.

GET’in patentli teknolojisi, yüksek güçlü elektronik ve manyetik rezonans üzerine yıllarca süren araştırmalara dayandı. Şirketin CEO’su William Kallman, Consumer Electronics Showcase’te yaptığı bir konuşmada, sistemin “drone’ların doğal ortamında, yani havada kalmasını sağladığını” belirtti. Kallman, “Drone’ların yere inmesi, hem güvenlik hem de veri kontrolü açısından riskler taşıyor. Biz, drone’ların havada kalarak tam kontrol altında olmasını sağlıyoruz” dedi.

Teknolojinin askeri uygulamaları da dikkat çekti. Rus devlet haber ajansı TASS’a göre, St. Petersburg Devlet Ulaşım Üniversitesi, GET’in teknolojisine benzer bir sistemle “savaş drone’larını havada şarj eden tanker drone’lar” geliştirdi. Bu sistem, keşif, gözetleme ve saldırı görevlerinde drone’ların kesintisiz çalışmasını sağladı. Ancak GET’in odak noktası, ticari ve endüstriyel uygulamalar. Şirket, Meksika’daki test merkezinde potansiyel müşterilere canlı demolar sunarak teknolojinin güvenilirliğini kanıtladı.

GET’in kablosuz şarj sistemi, dayanıklılığıyla da öne çıktı. Yağmur, kar veya toz gibi zorlu hava koşullarında çalışabilen sistem, dış müdahalelere karşı güvenli bir şarj ortamı sundu.

New England Wire Technologies’ten mühendis John Kinney, sistemin temel bileşenlerinden biri olan Litz telinin, yüksek frekanslı enerji transferinde kritik bir rol oynadığını belirtti. Kinney, “GET’in kullandığı teknoloji, Nikola Tesla’nın 1890’larda hayal ettiği kablosuz enerji aktarımının modern bir yansıması” dedi.

GET, gelecek vizyonunda, kablosuz şarj istasyonlarını hücre kuleleri gibi yaygın bir ağ haline getirmeyi planladı. Bu sayede, drone’lar uzun mesafeli görevlerde şarj istasyonları arasında geçiş yaparak kesintisiz uçuşlar gerçekleştirebilecek.

Şirket, 2025’te ABD’de ticari elektrik lisansı almayı hedefliyor ve küresel ortaklarla iş birliği yaparak teknolojisini yaygınlaştırmayı amaçladı.

Drone savaşında insan zaferi! 4 saniyelik fark

“Siyah Paris” sergisi gibi kültürel etkinliklerin drone teknolojisiyle desteklendiği bir dünyada, GET’in kablosuz şarj sistemi, sanat ve teknolojinin kesişiminde de yeni olanaklar sunabilir. Örneğin, serginin açılışında drone’larla çekilen havadan görüntüler, GET’in teknolojisiyle kesintisiz bir şekilde kaydedilebilir. Paris’teki bu sergi, Siyah estetiğin sanatsal anlatımını kutlarken, GET’in teknolojisi, sanatın teknolojik boyutunu güçlendirebilir.

GET’in kablosuz şarj teknolojisi, drone’ların geleceğini yeniden şekillendirdi. Lojistikten güvenliğe, tarımdan sanata kadar geniş bir yelpazede kullanılabilen bu sistem, gökyüzünü drone’lar için sınırsız bir alan haline getirdi. 2025, bu teknolojinin küresel ölçekte parladığı bir yıl olmaya aday.