TFF 1. Lig'in 12. haftasında Van Spor FK, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti.
Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan Vanspor FK-Sakaryaspor karşılaşmasını hakem Davut Dakul Çelik yönetti.
Maçın ilk yarısına hızlı başlayan ve rakip takıma karşı kontra ataklar geliştiren Van Spor FK, aradığı golü 28. dakikada Francesc Regis Crespi’in ayağından buldu: 1-0
40. dakikada konuk takım Sakaryaspor, Ben Yedder'in golüyle beraberliği sağlarken, uzatma dakikalarında Mehmet Özcan'ın attığı golle Van Spor FK ilk yarıyı önde tamamladı: 2-1
İkinci yarıya Sakaryaspor hızlı başlarken, 65. dakikada Burak Çoban'ın golüyle karşılaşmada denge geldi.
88. dakikada Ivan Cedric'in kaydettiği golle Van Spor FK, Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Van Spor FK puanını 20'ye yükseltirken, Sakaryaspor 17 puanda kaldı.