Gol düellosunu kazanan Adana Demirspor

Süper Lig'de Adana Demirspor, Kayserispor ile karşılaştı.

Gol düellosunu kazanan Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, Kayserispor'u konuk etti.

Maça golle başlayan taraf Adana Demispor oldu. Cherif Ndiaye ile 7. dakikada 1-0 öne geçse de Kayserispor'da Thiam beraberliği 24. dakikada yakaladı. Ndiaye 3 dakika sonra takımını tekrar öne geçirse de Kayseri adına tekrardan Thiam sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Belhanda 32. dakikada Adana ekibini tekrardan öne geçirse de ilk yarıya nokta koyan isimler Thiam ve Yusuf Sarı oldu. İlk yarı 4-3'lük Adana Demirspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarı ise Adana Demirspor'un üstünlüğü ile geçti. Onyekuru 53'te skoru 5-3'e taşırken Kayserispor'da 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele 5-3'lük Adana Demirspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Adana Demirspor 57 puana yükselirken Kayserispor ise 45 puanda kaldı.

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