Gol düellosunu kazanan Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, Kayserispor'u konuk etti.

Maça golle başlayan taraf Adana Demispor oldu. Cherif Ndiaye ile 7. dakikada 1-0 öne geçse de Kayserispor'da Thiam beraberliği 24. dakikada yakaladı. Ndiaye 3 dakika sonra takımını tekrar öne geçirse de Kayseri adına tekrardan Thiam sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Belhanda 32. dakikada Adana ekibini tekrardan öne geçirse de ilk yarıya nokta koyan isimler Thiam ve Yusuf Sarı oldu. İlk yarı 4-3'lük Adana Demirspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarı ise Adana Demirspor'un üstünlüğü ile geçti. Onyekuru 53'te skoru 5-3'e taşırken Kayserispor'da 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele 5-3'lük Adana Demirspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Adana Demirspor 57 puana yükselirken Kayserispor ise 45 puanda kaldı.