Gölbaşı Belediyesinin borcu belediye binasına asıldı.1 Milyar TL üzerindeki borç duyuruldu

Pankarta göre, belediyenin toplam borcu 1 milyar 60 milyon 485 bin 153,66 TL olarak belirtildi.

Borç miktarıyla ilgili detaylar ve aylık gelir-gider dengesi de pankartta yer aldı.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediyenin borç yükünü devraldıklarını ve bu durumun üzücü olduğunu belirtmişti.

Belediye binasına asılan pankartla, Gölbaşı halkına borç durumu hakkında bilgi verildi ve "Kişi başına düşen borç miktarı hesaba katıldığında Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden birini devraldık" ifadesiyle not düşüldü.

Belediye binasının ön cephesine asılan pankartta şu bilgiler yer aldı:

"Cari Piyasa Borcu: 453 milyon 150 bin 189,88 TL

Ticari Banka Kredi Borcu: 199 milyon 454 bin 117,95 TL

Ticari Banka Kredi Borcu Faizi: 107 milyon 585 bin 881,55 TL

İller Bankası Kredi Borcu: 32 milyon 314 bin 292,14 TL

İller Bankası Kredi Borcu Faizi: 8 milyon 187 bin 191,65 TL

Vergi Borcu: 33 milyon 496 bin 428,22 TL

SGK borcu:4 milyon 81 milyon 354 TL

Elektrik borcu: 3 milyon 252 bin 187,78 TL

Kamulaştırmasız el atma sonu ödenecek: 15 milyon 428 bin 380,70 TL

İade edilecek teminatlar: 20 milyon 972 bin 818,70 TL

Sözleşme kesintileri: 2 milyon 181 bin 971,55 TL

Diğer çeşitli emanetler: 7 milyon 382 bin 196,20 TL

Kesilen kamu kurum payları: 13 milyon 137 bin 381,22 TL

Belediye şirketi (BELLAS) vergi/SKK ve piyasa borcu: 159 milyon 860 bin 762 TL

Belediyenin toplam borcunun 1 milyar 60 milyon 485 bin 153,66 TL."

Aylık gelir-gider dengesi

İller Bankası kanalıyla aylık gönderilen belediye payı ile aylık personel maaşı ve kredi taksit ödemeleri ise şu şekilde oluştu:

"İller Bankası aylık tahakkuk tutarı (Nisan 2024): 26 milyon 600 bin TL

Aylık personel gideri (maaş/vergi/SKK) yaklaşık: 68 milyon 800 bin

Aylık kredi taksit ödemesi: 13 milyon 012 bin 66,76 TL

Aylık fark:-55 milyon 402 bin 621,55 TL."