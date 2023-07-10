Goldman Sachs'tan şaşırtan Hindistan yorumu: ABD'yi geçecekler

Goldman Sachs, Hindistan’ın 2075 yılına kadar ABD’yi geçerek dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline geleceğini söyledi.

Goldman Sachs'tan şaşırtan Hindistan yorumu: ABD'yi geçecekler

Editör: Özge Ceren Çimen

Goldman Sachs, Hindistan’ın 2075 yılına kadar sadece Japonya ve Almanya’yı değil, ABD’yi de geçerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmaya hazır olduğunu açıkladı.

Hindistan ekonomisi şu an Almanya, Japonya, Çin ve ABD’nin ardından dünyanın en büyük beşinci ekonomisi konumundayken, yatırım bankasının yayınladığı bir raporda, artan nüfusa ek olarak, ülkenin yenilik ve teknolojide ilerlemesi, daha yüksek sermaye yatırımı ve artan işçi verimliliği gibi etkenlerin bu tahminin yapılmasında etkili olduğu belirtildi.

Goldman Sachs Research’ün Hindistan ekonomisti Santanu Sengupta, ”Önümüzdeki yirmi yılda, Hindistan’ın bağımlılık oranı bölgesel ekonomiler arasında en düşüklerden biri olacak” dedi.

Bir ülkenin bağımlılık oranı, bakmakla yükümlü olunanların sayısı ile çalışma çağındaki toplam nüfusa göre ölçülürken, düşük bir bağımlılık oranı, orantılı olarak gençleri ve yaşlıları destekleyebilecek çalışma yaşındaki yetişkinlerin daha fazla olduğunu göstermektedir.

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