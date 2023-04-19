Golfte Kadirhan Yener zirveye çıktı

TGF Türkiye Golf Turu A Kategorisi 4'üncü ayak müsabakası tamamlandı.

Golfte Kadirhan Yener zirveye çıktı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 4'üncü ayak müsabakası sona erdi.
Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvanın A kategorisi 4'üncü ayağında Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National BGK'dan toplamda 18 sporcu mücadele etti.
Oynanan final raundunun sonunda erkekler A kategorisinde Olympos Golf Kulübü'nden Kadirhan Yener toplamda 223 gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 227 gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli toplamda 235 gross skorla üçüncü oldu.
Kadınlarda A kategorisinde ise Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Süalp toplamda 215 gross skorla birinci, Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 217 gross skorla ikinci, National BGK'dan Ayşe Demir toplamda 230 gross skorla üçüncü oldu.

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