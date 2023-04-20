Golfün efsane ismi Tiger Woods ameliyat oldu

47 yaşındaki Amerikalı efsane golfçü Tiger Woods ayak bileğinden başarılı bir ameliyat olduğunu açıkladı.

Golfün efsane ismi Tiger Woods ameliyat oldu

Tiger Woods Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu ayın başlarında The Masters'tan çekilmesinin ardından ayak bileğinden "başarılı" bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Katıldığı The Masters'ta gözle görülür bir şekilde yürümekte zorlanan Woods, ayağın altında ağrıya neden olan bir doku iltihabı nedeniyle turnuvadan çekilmişti.

Woods'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, New York'taki HSS Spor Hekimliği Enstitüsü'nde gerçekleştirilen ameliyatı Dr Martin O'Malley tarafından "başarılı" olarak nitelendirildi.

Efsane golfçünün ne zaman sahalara döneceği belirtilmezken 18 mayıstaki majör turnuvaya yetişip yetişmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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