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Golfün zirvesi el değiştirdi

Golfün tahtına yeniden Birleşik Amerikalı Scottie Scheffler çıktı. Oyuncular Şampiyonası'nı kazanan Scheffler, PGA turun ilk sırasında yer aldı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 15:48
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Golfün tahtına yeniden Birleşik Amerikalı Scottie Scheffler çıktı

Golfün zirvesi el değiştirdi
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Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliği PGA turunun iddialı turnuvalarından, Oyuncular Şampiyonası'nda kazanan belli oldu.

Rakiplerine 5 atış fark atan Birleşik Amerikalı Scottie Scheffler, Florida'da şampiyonluğa ulaştı. Rahat bir oyun çıkaran Scheffler, bu sezon ikinci kez PGA bir numarasına yerleşti.

88 yaşındaki büyükannesinin de zaferine tanık olduğu Scheffler, 4.5 milyon dolar gibi hatırı sayılır bir para ödülü kazandı.

2022 masters birinciliğine Oyuncular Şampiyonluğu'nu da ekleyen Scheffler, her iki unvanı elinde tutmayı başaran üçüncü golfçü olarak tarihe geçti.

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