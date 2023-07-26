Gölün içinde patlamamış el bombası bulundu

İznik Gölü Orhangazi sahilinde bir çocuk gölün içinde patlamamış bir el bombası buldu. Bomba imha uzmanı ekipler el bombasını fünyeyle patlattı.

KAYNAK: İHA
Gölün içinde patlamamış el bombası bulundu


Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü Orhangazi sahilinde Dutluca altı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, göl kenarına pikniğe giden bir ailenin 6 yaşındaki çocuğu göl içinde patlamamış bir el bombası buldu. Ailenin el bombasını fark etmesi ile birlikte el bombası sahile bırakıldı.

JANDARMA EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Durumun jandarma ekiplerine haber verilmesi ile birlikte ekipler olay yerine geldi. Sahildeki patlamamış el bombasının etrafı güvenlik şeridi ile çevrildi ve sahildeki vatandaşlar uzaklaştırıldı.
Durum Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı ekipleri eski olduğu belirlenen patlamamış el bombasını fünye ile patlattı. El bombasının patlatıldığı esnada olay yerinin yakınlarındaki bir restoranın bahçesindeki müşteriler de olay yerinden uzaklaştırıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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