Gönlümüzü ısıtan o fotoğraf. Bakalım görebilecek misiniz

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, gözlerini kısıp uzaklaşanlara Atatürk’ün silüetini gösteriyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gönlümüzü ısıtan o fotoğraf. Bakalım görebilecek misiniz

Fotoğraf, Stable Diffusion ve ControlNet altyapısı kullanan yapay zekâ tarafından üretilmiş.

Küçük çocuklar ve Türk bayrağı

Fotoğrafta ilk bakışta küçük çocuklar ve Türk bayrağı gibi objeler görülüyor. Ancak fotoğrafın üzerindeki pikselleri dağıtan ve yeniden birleştiren yapay zekâ, gözlerini kısıp uzaklaşanlara farklı bir görüntü sunuyor.

Çocukların arasında Atatürk’ün yüzü

Fotoğrafın arka planında, gözlerini kısıp uzaklaşanlar Atatürk’ü görebiliyor. Fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi ve beğeni topladı. Fotoğrafı üreten yapay zekâ hakkında ise henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.

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