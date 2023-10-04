Barış Manço'nun bu şarkısı Atatürk'e çok yakıştı. Milyonlarca tık alan görüntüler

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tozlu tarih sayfalarında dönemin şartları gereği çok az fotoğrafı ve video bulunuyor.

Var olan görüntülerse Türk milleti için adeta altın değerinde. Kıymeti paha biçilemez siyah beyaz görüntülerden bir tanesi (1937'de Florya'da çekilmiş olanı) yapay zeka sayesinde renklendirildi ve sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Ülkü'nün denizdeki keyifli anları ve Atatürk'ün kameraya bakarak konuştuğu o muhteşem anlar renklendirilerek yeniden montajlandı.

BARIŞ MANÇO'NUN ŞARKISIYLA ATATÜRK'ÜN MUHTEŞEM UYUMU

Videoyu hazırlayan kişi, Atatürk'ün gülümsediği o anları Barış Manço'nun sevilen şarkısı "Gülpembe" ile paylaştı.

Şarkının sözlerinde geçen "sen gülünce güller açar gülpembe" sözleriyle Ulu Önder'in gülümsediği saniyeler birbiriyle denk geldi.

Videoyu sosyal medyada gören kullanıcılar "Barış Manço'nun bu şarkısı Atatürk'e çok yakıştı" yorumunda bulunurken, paylaşım milyonlarca tık aldı.