'Gönüllerin Sultanı' son haliyle hayranlarını kahretti

70'li yılların en çok dinlenen Türk Sanat Müziği sanatçılarından olan Gönül Akkor, 2002 yılında geçirdiği beyin ameliyatından sonra bir daha ortalarda görülmedi. Akkor’un son fotoğrafı, hayranlarını oldukça üzdü.

Serpil Demir
'Gönüllerin Sultanı' son haliyle hayranlarını kahretti

70'li yılların aranılan ismi olan Gönül Akkor yıllar sonra ortaya çıktı. Oldukça değiştiği görülen usta sanatçının sağlık durumunun iyi olmadığı ve birçok konuda tedavi gördüğü öğrenildi.

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Tam 28 yıldır gözlerden uzak bir hayat yaşayan usta sanatçı Gönül Akkor, 2002 yılında beyin ameliyatı geçirmişti. Gönül Akkor son albüm çalışmasını Sezen Aksu’nun ısrarı ile 1994 yılında yaptı.gonul-akkor-olumsuz-eserler-donem-baski-yerli-plak-kcm54708359-1-c9f6feb1cf084b4f9f328b93dda5ada5.jpgOn beş yıldır tansiyon ve şeker hastalığı nedeni ile rahatsız ve 2002 yılında ise beyin kanaması nedeni ile büyük bir ameliyat geçiren efsane sanatçı Gönül Akkor’un son halini görenler tanıyamadı.

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Gönül Akkor aynı zamanda kendisi gibi sanatçı olan Kamuran Akkor'un ablasıdır. Uzun yıllardır sade ve kameralardan uzak yaşayan ünlü sanatçının son hali ise görenleri epey üzdü.

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Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oldukça değiştiği ve yaşlandığı gözlenen usta sanatçıya hayranlarından 'Tanımak imkansız', 'Gönül Hanım siz misiniz?', 'Bu nasıl bir değişim' gibi yorumlar geldi.

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