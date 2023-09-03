Gönüllüler orman yangınının ortasında kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yeni Devlet Hastanesi mevkiinde Cuma günü makilik alanda yangın çıktı.
Rüzgarla büyüyen alevler, geniş alana yayılırken durumun haber verilmesinin ardından itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı.
ALEVLERİN ORTASINDA KALDILAR
Çıkan yangını söndürmek için Sakarya'dan yola çıkan, orman yangını gönüllüleri ise alevlerin arasında kaldığı o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı.
Görüntülerde, yangına müdahale etmek için giden gönüllü ekibin alevlerinde arasında kalması yer alıyor.