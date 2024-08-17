Gönüllülük adı altında soygun. Devlet okulu kayıt ücreti olarak 20 bin lira istedi

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Gönüllülük adı altında soygun. Devlet okulu kayıt ücreti olarak 20 bin lira istedi

MEB'ten yapılan, devlet okullarında velilerden hiçbir şekilde kayıt veya aidat ücreti alınmayacağını yönündeki açıklamaya rağmen bağış altında velilerden yüksek meblağlar isteniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın devlet okullarında velilerden hiçbir şekilde kayıt veya aidat ücreti alınmayacağını açıklamasına rağmen, okullarda 'bağış' adı altında kayıt parası istenmeye devam ediliyor. Ankara'da bir ortaokulda öğrenci kaydı için 20 bin TL istendiği öne sürüldü.

20 bin liralık bağışın yanı sıra veliye bir de temizlik ve kırtasiye malzemeleri listesi verildi.

Okul müdürü kayıt parası ile ilgili iddiaları reddederken, listenin 'gönüllülük esasına dayalı' olduğunu iddia etti.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Münevver Öztürk Ortaokulu’na öğrenci kaydı için giden bir veliden 20 bin TL kayıt ücreti ile temizlik ve kırtasiye malzemeleri istendi.

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre; veliye verilen listede şunlar yer aldı:

3 top A4 kâğıdı
6’lı rulo kâğıt havlu
5 paket çöp poşeti
5 litre çamaşır suyu
5 litre yüzey temizleyici

İddiaları reddeden Okul Müdürü Belgin Gürer Kavas, velilere verilen listesinin Okul Aile Birliği tarafından belirlendiğini öne sürerek, malzemelerin alınmasının zorunlu tutulmadığını, gönüllülük esasına dayandığını söyledi.

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