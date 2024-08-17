Ölümden 17 saniye önce. Arkadaşa son bakış

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ölümden 17 saniye önce. Arkadaşa son bakış

Hız ve motosiklet...İşte ölüme giden saniyeler...Arkadaşına baktı ölüm koştu. İşte kask kamerasına yansıyan görüntüler...

Antalya'nın Alanya ilçesinde feci kazada motosiklet sürücüsü hayatanı kaybetti. O anlar motosiklet sürücüsü Mert Yücel'in arkadaşı, genç sürücünün ölüm anını kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mert Yücel arkadaşının yanına geldi ve ona baktı. Sonra ise motosikletin hızını bir anda artırdı. Öyle bir sürati artırdı ki, 17 saniye sonra kavşakta Hasan Doyurun'un kullandığı araca çarptı.

KASK KAMERASI OLANI BİTENİ KAYIT ALTINA ALDI.

Alanya'da taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Yücel (22) hayatını kaybetti. Kaza, Yücel'i motosikletiyle takip eden arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Mert Yücel'in kullandığı 07 BPT 509 motosiklet ile Hasan Doyurun'un (51) kullandığı 07 AYP 429 plakalı taksi kavşakta çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mert Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Taksi şoförü Hasan Doyurun, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaza öncesi kask kamerasına yansıyan görüntüde, Mert Yücel'in arkadaşının motosikletinin yanına geldiği görüldü. Yücel bir kaç saniyelik bakışmanın ardından gaza dokun. Tam 17 saniye kalmıştı Mert Yücel'in yaşamında. O 17 saniye geçti ve artık ölüm kaçınılmaz hale gelmişti.

Kaza, Yücel'i motosikletiyle takip eden arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında Yücel'in motosikletiyle ilerlerken taksinin kavşaktan yola çıkıp çarptığı görüldü. Kayıtlarda, çarpmanın şiddetiyle Yücel'in savrulup, düştüğü, diğer motosiklet sürücüsünün, onun yanına gelip 'Ambulans çağırın' diye çevredekilerden yardım istediği, ardından da sağlık ekiplerine haber verdiği görüldü.

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