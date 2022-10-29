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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google’a doodle oldu

Dönem dönem önemli günleri ve kişileri doodle olarak hazırlayan ve ilgili ülkede kullanıcıların açılış sayfasına koyan Google, bu 29 Ekim’de de Cumhuriyet Bayramı’nı unutmadı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 00:30
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Google 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için doodle hazırladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google’a doodle oldu
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Cumhuriyet’in 99. yılında da arama motorunda doodle unutulmadı. Arama motoru devi Google Türkiye’deki kullanıcılarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı doodle’ı sürprizi hazırladı.

Türkiye üzerinden Google kullanan kişiler Cumhuriyet Bayramı doodle’ı ile karşılaştı.  

EN BÜYÜK BAYRAM

Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin anısına her yıl Türkiye ve KKTC'de kutlanan milli bir bayramdır.

Bu anlamlı gün resmi tatildir ve 29 Ekim'lerde stadyumlarda ve çeşitli alanlarda etkinlikler yapılır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1933'de verdiği 10. Yıl Nutku'nda bu günü "en büyük bayram" olarak nitelemiştir.

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