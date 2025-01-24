Google, aldatıcı yorumlarla karşı harekete geçiyor

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Google’ın sahte yorumlara karşı daha güçlü adımlar atmayı kabul ettiğini duyurdu. Sahte yorumlarla yıldız puanlarını artıran işletmelere yönelik yaptırımlar uygulanacak ve şüpheli inceleme faaliyetleri tespit edilen işletmelerin tüm yorumları en az altı ay boyunca kaldırılacak. Google, yanıltıcı işletmelere ait profillere belirgin uyarılar yerleştirerek tüketicileri bilgilendirecek. Ayrıca, sahte veya yanıltıcı yorum yapan kişilerin hesapları ve yorum geçmişleri silinecek.

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SÜREKLİ DENETİM VE UYGULAMA

Google, önümüzdeki üç yıl boyunca CMA’ye rapor sunacak ve bu sürede anlaşmaya uygun şekilde çalışıp çalışmadığı denetlenecek. CMA Başkanı Sarah Cardell, “Google’dan sağlanan bu değişiklikler, kullanıcıların yorumlara güvenmesini ve en doğru seçimleri yapmasını sağlamak için önemli bir adım. Bu, hem işletmeler hem de tüketiciler için bir adalet meselesi,” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Google, Maps platformundaki yorumlarda da benzer değişiklikler yaparak kullanıcıların sadece gerçek deneyimlere dayalı yorumlar yapmasını zorunlu hale getirmişti. Ancak bu yeni düzenlemeler, sadece Birleşik Krallık’taki yorumlara yönelik bir sınırlama olarak kalıyor.

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AMAZON İNCELEMELERİ HÂLÂ GÜNDEMDE

CMA, 2021 yılında Google ve Amazon’a karşı başlatılan bir soruşturma kapsamında her iki şirketin de tüketici koruma yasalarını ihlal ederek sahte yorumlarla mücadelede yetersiz kaldığını iddia etmişti. CMA, Amazon üzerindeki incelemenin devam ettiğini ve sonuçların “uygun bir zamanda” açıklanacağını belirtti.

Google’ın aldığı bu kararlar, özellikle tüketicilerin doğru bilgiye ulaşmasını sağlama ve sahte yorumların yol açtığı mağduriyetleri engelleme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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