Google Chrome'dan 3 yeni bomba özellik

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi olan Google, popüler ve işlevi büyük tarayıcısı olan Chrome’a çok işe yarayacak 3 yeni bomba özellik getirdiğini duyurdu. Getirilen yeni özellikler sayesinde hem masaüstü hem de Android ve iOS cihazların kullanım deneyimini iyileştiren yeni özellikler ile kullanıcılarının karşısına çıktı.

SEKME GRUPLAMA VE OTOMATİK SENKRONİZASYON

Chrome’un sekme gruplama özelliği, artık otomatik senkronizasyon ile cihazlar arasında kolayca senkronize edilebiliyor. Böylece kullanıcılar, farklı cihazlarda kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

GOOGLE WORKSPACE İÇİN GÜNLÜK TAKVİM ENTEGRASYONU

İş dünyası için önemli bir yenilik olarak, Google Workspace kullanıcıları yeni bir sekme açtığında günlük takvimlerini görebilecek, toplantılara hızlı erişim sağlayabilecekler.

YENİDEN ZİYARET

Chrome’a gelen bir yeni özellik ise daha önce açılan ve sonraki zamanlarda yeniden ziyaret edilmek istenen sekmeler olacak. Örnek olarak mesela bir iş yerinde açtığınız haber sitesi telefonunuzda otomatik olarak önerilecek. Bu sayede gün içinde birden fazla cihazda aynı mail adresini kullanan kullanıcılar kolaylıkla aynı sekmelerde devam edecek.