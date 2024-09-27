Google Earth kullanıcıları zamanda geriye götürüyor

Google Earth kullanıcıları zamanda geriye götürüyor

Google Earth, kullanıcıların zaman yolculuğu yapmasına ve şehirlerin evrimini sergilemesine olanak tanıyan bir güncelleme yayınlıyor.

Google, kullanıcıların tarihi keşfetme biçimini devrim niteliğinde değiştirecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Yeni özellik sayesinde, kullanıcılar 80 yıl öncesine ait uydu ve hava görüntülerine ulaşabilecek ve mevcut görüntülerin zaman aralığı iki katına çıkacak.

Londra, Berlin, Varşova ve Paris gibi şehirlerde, 1930'lara kadar uzanan görüntüler kullanıcıların erişimine sunulacak. Ayrıca, Google Earth’ün ana ekranı yeniden tasarlanarak araştırmacıların ve projeler üzerinde çalışan kuruluşların işbirliğini kolaylaştıracak.

Güncelleme hem mobil hem de web platformlarında kullanılabilir hale gelecek. Bu gelişme, Google'ın platformlarda daha yüksek kaliteli içerik sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik kapsamlı girişiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ek olarak, Google Haritalar'daki Sokak Görünümü özelliği de yaklaşık 80 ülkede yaygınlaştırılacak.

Son Haberler
Efsane kulüp başkanı Yılmaz Vural'a atılan iftirayı açıkladı
Efsane kulüp başkanı Yılmaz Vural'a atılan iftirayı açıkladı
Mehmet Şimşek: Türkiye’nin yatırım potansiyeli yüksek
Mehmet Şimşek: Türkiye’nin yatırım potansiyeli yüksek
Fatih Altaylı Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesiyle gündeme gelen çete düzenini eleştirdi
Fatih Altaylı Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesiyle gündeme gelen çete düzenini eleştirdi
Bir paralık etmek deyimi ne anlama geliyor?
Bir paralık etmek deyimi ne anlama geliyor?
İkinci el araç satışında yeni dönem. Bugün başladı
İkinci el araç satışında yeni dönem. Bugün başladı