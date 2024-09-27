Google Earth kullanıcıları zamanda geriye götürüyor

Google, kullanıcıların tarihi keşfetme biçimini devrim niteliğinde değiştirecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Yeni özellik sayesinde, kullanıcılar 80 yıl öncesine ait uydu ve hava görüntülerine ulaşabilecek ve mevcut görüntülerin zaman aralığı iki katına çıkacak.

Londra, Berlin, Varşova ve Paris gibi şehirlerde, 1930'lara kadar uzanan görüntüler kullanıcıların erişimine sunulacak. Ayrıca, Google Earth’ün ana ekranı yeniden tasarlanarak araştırmacıların ve projeler üzerinde çalışan kuruluşların işbirliğini kolaylaştıracak.

Güncelleme hem mobil hem de web platformlarında kullanılabilir hale gelecek. Bu gelişme, Google'ın platformlarda daha yüksek kaliteli içerik sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik kapsamlı girişiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ek olarak, Google Haritalar'daki Sokak Görünümü özelliği de yaklaşık 80 ülkede yaygınlaştırılacak.