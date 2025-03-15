Google, Google Assistant’ı kaldırıyor

Google, resmi blogunda yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda daha fazla kullanıcının Google Assistant’tan Gemini’ye geçirileceğini belirtti. Yılın ilerleyen dönemlerinde Google Assistant, çoğu mobil cihazda kullanılamayacak ve uygulama mağazalarından kaldırılacak. Bu süreçte Google, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla çeşitli yenilikler yapacak.

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GEMİNİ’NİN KULLANIM ALANLARI GENİŞLİYOR

Google, Gemini’nin yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacağını, tabletler, otomobiller, kulaklıklar ve akıllı saatler gibi cihazlara da entegre edileceğini belirtti. Bunun yanı sıra, hoparlörler, akıllı ekranlar ve televizyonlar gibi ev cihazlarında da Gemini destekli yeni bir deneyim sunulacak. Şirket, bu geçiş süreciyle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki aylarda paylaşılacağını ifade etti.

Google, kullanıcı deneyimini genişletiyor

GOOGLE, GEMİNİ’Yİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Şirket, Gemini’yi daha işlevsel hale getirmek için popüler talepleri dikkate alarak yeni özellikler eklediğini belirtti. Android cihazlar için sunulan son güncellemeler arasında müzik çalma, zamanlayıcı desteği ve telefonun kilit ekranından doğrudan işlem yapma gibi özellikler bulunuyor. Google, bu geliştirmelerin, kullanıcıların Assistant’tan Gemini’ye daha kolay geçiş yapmasını sağlayacağını vurguladı.

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PİXEL 9 VE GEMİNİ ENTEGRASYONU

Google’ın Gemini’yi sanal asistan olarak konumlandırması sürpriz değil. Özellikle Pixel 9 serisi telefonların Gemini’yi varsayılan asistan olarak sunması, bu değişimin önceden planlandığını gösteriyor. Google, Gemini’nin teoride Assistant’tan daha gelişmiş özellikler sunduğunu belirtiyor. Gemini Live ve Deep Research gibi araçlarla kullanıcılara daha derinlemesine bilgi ve yardım sağlanması amaçlanıyor.

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GOOGLE’IN DİJİTAL ASİSTAN STRATEJİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Bu geçiş, Google’ın yapay zeka odaklı asistan stratejisindeki en büyük değişimlerden biri olarak görülüyor. Şirket, Gemini ile kullanıcı deneyimini daha ileri seviyeye taşımayı ve Assistant’ın sunduğu hizmetleri daha kapsamlı bir şekilde geliştirmeyi hedefliyor.