﻿Google duyurdu: Akıllı telefonlardan o uygulama kaldırılıyor

Google eski uygulamalarından kurtulma kararı aldı. Hangouts’un tüm özellikleri ve verileri Google Chat‘e transfer edileceği ifade edildi. Tam olarak tarih belirten Google 1 Kasım’da uygulamanın artık açılmayacağını duyurdu.

Konu hakkında açıklama yapan Google Google, bu değişimin kullanıcılara “tek mesajlaşma çözümü ve Workspace için daha iyi entegrasyon” sunacağını aktardı. Gmail, Hangouts uygulaması ve Hangouts Chrome uzantısıyla hizmete girmeye çalışan kullanıcıların otomatik olarak Google Chat’e yönlendirileceği söylendi.

Verilerini uygulamada yedeklemek veya indirmek isteyen kullanıcılara açıklama yapan Google, Hangouts sunucularının 2023’te tamamen kapanacağını duyurdu.