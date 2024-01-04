Google Haritalar'a navigasyon sırasında 3 boyutlu görünüm özelliği geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Google Haritalar'a navigasyon sırasında 3 boyutlu görünüm özelliği geliyor
Google Haritalar’a 3 boyutlu görünüm özelliğine kavuşuyor. Bazı kullanıcılara açılan özellik şuan için test aşamasında bulunuyor.

Google Haritalar’da, Android, iOS ve Android Auto'da navigasyon sırasında 3D görünüm sağlayan özelliğinin deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Uygulamada şu anda bazı şehirler için 3 boyutlu binalar özelliği mevcut olsa da navigasyon açık olduğu anlarda bu özellik sunulmuyordu. Google firmasının bu özelliği, aşama aşama kullanıcılara sunmak için devreye soktuğu öğrenildi

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Bazı kullanıcılar özelliğin kendi uygulamalarına tanımlandığını belirtti. Özelliği kullanabilmek için navigasyonu açmadan hemen önce 3 boyutlu görünüm seçeneğini aktifleştirmek ve navigasyonu kullanım sırasında haritayı biraz yakınlaştırmak gerektiği bilgisi paylaşıldı

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Yeni özelliğe bakıldığında binaların güzergahın görüşünü engellememesi adına transparan şekilde biçimlendirildiği görüldü. Şu anlık kısıtlı sayıda kullanıcı için hizmete açılan özelliğin ne zaman tüm kullanıcıların hizmetine açılacağı netlik kazanmadığı söylendi.

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